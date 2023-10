Manoppello, fondi regionali per l'impianto sportivo comunale Valerio Zappacosta

Al Comune di Manoppello assegnati 200.000 euro di contribuiti regionali che finanzieranno interventi di rigenerazione ed adeguamento dell'impianto sportivo comunale Valerio Zappacosta di Fosso Lupi.

L'intervento, che prevede anche un cofinanziamento di 86 mila euro a carico dell'Ente, permetterà di rendere fruibili gli spazi limitrofi al campo di gioco, recentemente ristrutturato dall'amministrazione comunale.

In particolare, sono previsti lavori di rigenerazione del vecchio ed inutilizzato campo in terra battuta che diventerà in erba sintetica, di ripristino della recinzione ammalorata e di sistemazione dell'area interna alla struttura da destinare a rimessa veicoli a servizio dell'impianto sportivo.

"Questo importante finanziamento regionale – hanno spiegato il sindaco Giorgio De Luca e l'assessore allo Sport Roberto Cavallo – permetterà di valorizzare ancor più lo stadio comunale Zappacosta che può già contare su uno dei campi più belli della provincia di Pescara e che ora grazie alle nuove risorse, sarà interamente riqualificato e potrà continuare ancor meglio ad ospitare bambini e ragazzi e associazioni sportive. Di pari passo vanno avanti le procedure per l'avvio dei lavori su un'altra struttura comunale, il campo Rodolfo Restinetti per la sistemazione del quale saranno investite risorse per 870 mila euro, di cui 500mila a valere sul fondo sport e periferie "Avviso Sport e Periferie 2022" della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento dello Sport). Nello specifico – hanno precisato De Luca e Cavallo – si è in attesa delle autorizzazioni di omologazione del progetto da parte del Coni e della Lega nazionale dilettanti".