Medicina d’urgenza, a Chieti confronto tra gli operatori dell’emergenza in Abruzzo

Sovraffollamento dei pronto soccorso, gestione del paziente fragile, emergenze cardio respiratorie, malattie rare ematologiche, proposte di miglioramento: sono alcuni dei temi sui quali si confronteranno gli operatori dell’emergenza in Abruzzo, in occasione del congresso regionale “Dea 2023”, che si svolgerà venerdì 10 e sabato 11 novembre nell’Auditorium del Rettorato dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti.

L’evento, giunto alla sesta edizione, è organizzato da Emmanuele Tafuri, direttore del Pronto soccorso dell’ospedale di Chieti.

Sarà un momento di dialogo tra addetti ai lavori per capire cosa migliorare e come farlo, in un momento delicato della medicina d’urgenza.

L'apertura dei lavori è programmata per il pomeriggio di venerdì 10, dalle ore 14,30.