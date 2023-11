Costituito il Centro Studi Gastronomici Abruzzesi, un dipartimento dell’Unione Regionale Cuochi Abruzzesi, che punta ad approfondire e divulgare l'aspetto culturale, sociale, storico e scientifico della gastronomia e del cibo in Abruzzo.

A prenderne parte per il momento nomi importanti appartenenti al mondo della cucina e della ricerca regionale, come l’antropologa Lia Giancristofaro, Francesca Mancini, storica dell’alimentazione e giornalista, AdrianaGandolfi, antropologa e studiosa di tradizioni abruzzesi, il gastronomo e agronomo Gino Primavera, Candido Calabrese, ricercatore gastronomico, Davide Cordoni, tecnologo alimentare e gli chef Lorenzo Pace, Andrea Di Felice e Angelo Monticelli.

Come spiega il Presidente dell'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi, Lorenzo Pace “Il centro Studi Gastronomici è stato costituito perché la cucina non può essere ridotta solo alla mera presentazione di piatti, seppur gustosi e presentati ad arte.

Oggi più che in passato è necessario che il cuoco acquisisca una vasta cultura professionale, sapendo unire scienza, sapienza ed esperienza. Attraverso l’attività del Centro Studi vogliamo contribuire a fornire queste conoscenze, le più ampie ed esaustive, che possano aiutare i cuochi ad avere una cultura gastronomica completa”.

Tutti i componenti hanno convenuto che:

“Il cuoco contemporaneo deve avere un'ampia conoscenza, culturale e scientifica dell'articolato mondo che ruota attorno alla sua professione. Non basta studiare da soli in maniera autodidatta, per questo attraverso le nostre varie competenze porteranno avanti una serie di progetti su temi specifici che divulgheremo attraverso convegni, podcast, pubblicazioni per contribuire ad elevare la conoscenze dei cuochi e salvaguardare, tutelare e sviluppare la gastronomia abruzzese”.