"Pescara deve tornare ad essere attrattiva, vivibile e sicura"

"Non si fermano le denunce che mi arrivano da decine e decine di cittadini esausti di dover fare i conti con un'amministrazione assente e sorda alle loro esigenze. Oggi siamo tornati ai Colli, un fiore all'occhiello della città, perché dall'ultima volta che abbiamo denunciato i danni alle strade e tutte le criticità che si vivono in questo quartiere nessuno ha mosso un dito. E' inaccettabile che chi vive Pescara ogni giorno debba sentirsi ignorato proprio da chi avrebbe il dovere di tutelarla e amarla".

Con queste parole il vice presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari ha aperto la sua conferenza stampa nel quartiere Colli di per denunciare, ancora una volta quello che ha definito uno stato di incuria elevatissimo.

"Qui ci sono strade che sembrano bombardate. Buche, dissesti provocati dalle radici e numerosi marciapiede rotti, che si intersecano con strade piccolissime rendendo davvero difficile la percorrenza sia ai pedoni che agli automobilisti. Le strade ai Colli sono particolari, perché in alcune zone il quartiere sembra quasi un borgo. Molte non sembrano a norma e addirittura mancano i nomi identificativi delle vie. Per quello c'è bisogno di ancora più attenzione per evitare che l'incuria porti gravi danni alla cittadinanza. Si sta avvicinando l'inverno e queste strade con la presenza di ghiaccio potrebbero diventare davvero pericolose per anziani e soggetti fragili. Sia chiaro che i problemi che rileviamo ai Colli ci sono in tutta la città. Abbiamo più volte constatato che dopo poche piogge Pescara si allaga, soprattutto nella zona di Porta Nuova. Un problema annoso, reso emergenziale dall'incuria e dalla poca manutenzione dei tombini ingorgati. Prima che arrivino gli allagamenti bisognerebbe fare un'operazione di controllo su tutti i tmbini della città, maggiormente nei quartieri più soggetti ad allagamenti.

"Come se non bastasse il problema delle buche e dei tombini otturati, ci sono le segnaletiche orizzontali spesso poco visibili o non chiare. Alcune strisce pedonali sono completamente logorate e non visibili a causa della poca illuminazione.

Inoltre, soprattutto in quartieri così residenziali come i Colli la pulizia delle aree verdi dovrebbe essere all'ordine del giorno. Invece è carente, con aiuole che sono vere e proprie giungle e la mancata potatura degli alberi con rami che sono pericolosi su strada e nei cortili di alcune abitazioni. Abbiamo assistito a giorni di forte vento e non si può esporre la cittadinanza a rischi così elevati. Bisogna fare un censimento delle piante, attuare una potatura e una manutenzione costante e non abbandonarle a se stesse e poi tagliarle di netto quando ormai sono irrecuperabili o, se sane, solo per fare spazio ad altro cemento. Serve cura e amore che purtroppo questa città non riceve più, nonostante le numerose promesse che il centrodestra ha fatto.

Tutta la città ha bisogno di una vera e propria opera di bonifica: devono essere garantiti spazi di verde pubblico e curato. Bisogna garantire la sicurezza, aumentando i controlli in centro, come nei quartieri più residenziali o periferici. Pescara è un'unica grande realtà che deve tornare a essere una città vivibile, attrattiva e sicura" conclude.