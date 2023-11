Il 25 novembre 2023 sarà la giornata per contrastare la VIOLENZA SULLE DONNE. Certo una giornata non basta, la violenza va combattuta in tutti i campi insegnando il rispetto per le persone.

Femminicidio non è un omicidio al femminile, ma significa molto di più. Fu utilizzato nel 2004 dall'antropologa messicana Marcela Lagarde con lo scopo di attirare l'attenzione politica sulla drammatica situazione vissuta dalle donne in Messico, in particolare nella zona di Ciudad Juárez.

Oggi questo termine esprime una drammatica situazione vissuta da troppe donne che vedono finire la loro vita tragicamente per colpa di un uomo. Donne che hanno vissuto una vita di sofferenze e speranze e che hanno creduto in quel famoso ultimo appuntamento di chiarificazione perdendo in modo drammatico la vita.

La sezione Pescara della Fidapa BPW Italy terrà un incontro presso la sala Tinozzi della Provincia di Pescara dal tema Violenza sulle donne: la legge e la comunicazione mediatica. Conoscere che cosa dice e garantisce la legge è importante come importante è come la notizie viene presentata e trasmessa. A volte si penalizza la donna per vari motivi che altro non sono scuse a favore dei cosiddetti compagni.

L’evento fa parte di un ricco calendario che l’Assessore Sulpizio ha coordinato con ben 34 associazioni per parlare in modo incisivo del grande problema della violenza sulle donne.