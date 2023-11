Forti piogge a Pescara

Sono ormai circa 12 ore che a Pescara, in maniera intermittente, si alternano forti e deboli seppur costanti piogge.

Nonostante l'intensità e la quantità di delle precipitazioni il sistema di gestione delle acque ha retto bene seppure in varie zone, come sempre, si sono verificati degli allagamenti.

La situazione sul lungofiume, come è possibile vedere dalle foto, è abbastanza tranquilla e le auto possono circolare tranquillamente anche se, in alcune zone, ci sono delle grosse pozze e alcuni tombini riversano acqua.

Siamo nel pieno della fase di instabilità atmosferica in atto sulle regioni centrali del nostro stivale e sulla Sardegna, dove è ben visibile l’approfondimento del vortice di bassa pressione nella parte nord-orientale dell’Isola. Allo stesso tempo, si osserva altresì il richiamo di correnti umide di Scirocco e la convergenza con i venti di Grecale che stanno favorendo annuvolamenti con associate precipitazioni diffuse soprattutto tra Marche, Umbria e Abruzzo.

In Abruzzo l’instabilità perdurerà almeno fino al mattino di domani, GIOVEDÌ 23.

Le prossime 24 ore

Le prossime 24 ore saranno caratterizzate da cielo in prevalenza coperto ovunque e precipitazioni a più riprese e di moderata intensità che riguarderanno gran parte del territorio abruzzese, nella fattispecie le aree del litorale e dell’intero versante orientale.

Nevica in montagna dove, attualmente, la quota neve è pressoché pari o superiore i 1500 metri ma non saranno da escludere episodi nevosi a quote pari o di poco inferiori i 1200 metri nel corso della serata e della nottata odierna.

Domani, GIOVEDÌ 23, residue condizioni di instabilità al mattino, permarranno annuvolamenti irregolari almeno fino al pomeriggio per poi osservare delle schiarite entro la sera. Momentanea fase di stabilità nella giornata di venerdì in attesa di un’irruzione di aria fredda nel corso del fine settimana. Tutti i dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Temperature stazionarie e conformi alle medie nelle prossime 48 ore, lieve aumento termico nella giornata di venerdì.

Fonte meteo Samuele Giampietro