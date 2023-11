Maltempo, su Pescara in poche ore quasi la pioggia di un mese

Su Pescara in meno di un giorno è caduta la stessa quantità di pioggia che cade in un mese.

La notizia arriva da un post Facebook del sindaco Carlo Masci che ha dato i numeri del maltempo che da quasi 24 ore è arrivato sulla nostra regione.

Da ieri sera sono caduti su Pescara 88 mm di pioggia, la media mensile è di 103 mm, la media annuale di 687 mm.

Questo vuol dire che in poche ore è caduta sulla nostra citta quasi la pioggia di un mese e il 13% di quella che cade di un anno.

In strada ci sono tutti gli operai disponibili del Comune e delle società partecipate, oltre agli agenti della Polizia Locale, per intervenire sulle situazioni di maggiore crisi e per aiutare le persone in difficoltà.

Siamo di fronte a un evento atmosferico eccezionale, di quelli che oramai succedono sempre più spesso in Italia, e che causano ovunque danni e devastazioni.

Mi dispiace, ogni volta, registrare la presenza dei soliti odiatori dei social che non perdono l'occasione per attaccare l'amministrazione e offendermi, come se i disagi derivanti da situazioni naturali incontrollabili dipendessero da me, come se le difficoltà sul territorio ci fossero solo a Pescara e non in tutte le altre città.

Noi siamo sempre impegnati per cercare di risolvere qualsiasi problema, sapendo che ci sono situazioni che non riusciamo a evitare e problemi che non riusciamo a risolvere.