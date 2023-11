Elezioni Abruzzo, ok schema intesa con Prefetture e Interno

La Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta del presidente, Marco Marsilio, ha approvato lo schema di intesa con le prefetture e uno schema di accordo con il ministero dell'Interno da stipulare in occasione dell'elezione del presidente della Giunta e del Consiglio della Regione Abruzzo prevista per il 10 marzo 2024.

In occasione del rinnovo degli organi regionali, infatti, la Regione Abruzzo dovrà applicare la legge n. 9/2013 e s.m.i., gestendo autonomamente l'intero procedimento elettorale, stante la non concomitanza con altre tornate elettorali. E' per questo che si rende necessario l'ausilio di competenze in materia di procedimento elettorale affinché la Regione si avvalga della consolidata esperienza delle Prefetture e del ministero dell'Interno per quanto riguarda i servizi e le procedure elettorali.

(Ansa Abruzzo)