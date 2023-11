Andrea Pimpini al Comune di Pescara: "2 milioni di euro spesi e non avete fondi per riparare le strade?"

Oggi, Andrea Pimpini, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook ponendo un quesito al sindaco e all'amministrazione del Comune di Pescara:

Carlo Masci e Comune di Pescara, dall'articolo in questione risulta che abbiate speso oltre 2 milioni di euro per rifare una piazza (nonostante tra un anno l'amministrazione se ne andrà, si spera) mentre le strade di tutta pescara stanno letteralmente cadendo a pezzi (buche, strade rovinate con pezze di asfalto messe una sopra l'altra creando voragini quando c'è un tombino). Come mai quando io e altri cittadini vi segnaliamo strade dissestate, rispondete dicendo che non avete soldi e ora spendete 2 milioni di euro per una piazza che certamente non aveva la priorità se non la necessità di essere ristrutturata?

Una domanda legittima alla quale Andrea non si aspetta una risposta sincera ma che comunque pone per sottolineare un problema che ormai coinvolge tutto il territorio di Pescara. Le strade dissestate, piene di buche e di cantieri annunciati e segnalati ma spesso mai aperti, infatti, sono tante. Il Comune risponde con una spesa di 2 milioni di euro (stando a quanto riportato da un articolo pubblicato su IlPescara)per fare dei lavori in una piazza che certamente non aveva la stessa priorità delle strade comunali.