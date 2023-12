Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Barbara Paolone

Triste risveglio per il mondo dello spettacolo e della cultura abruzzese e per tutta la nostra regione: è morta Barbara Paolone. Vulcanica manager, moglie dello showman Vincenzo Olivieri, è stata instancabile promotrice di eventi diventando punto di riferimento dei tantissimi che l’hanno conosciuta.

Barbara è stata stroncata da un’improvvisa malattia a 54 anni. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.

Tutto lo staff del teatro Tosti e della Compagnia dell’Alba si stringe al dolore che ha colpito l’artista e l’amico Vincenzo Olivieri per la scomparsa della moglie Barbara Paolone. “Abbiamo condiviso un progetto di riavvio dell’attività teatrale durante il lockdown mettendo a disposizione il teatro Tosti per la ripresa video e la messa in onda di alcuni spettacoli su Rete8, progetto in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo”, commentano i direttore artistici Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, “da quel lavoro è nato un rapporto splendido, Barbara la ricordiamo per la sua energia, il suo sorriso e per la sua grande professionalità. Un abbraccio pieno d’amore a tutti i familiari e un pensiero in particolare a Vincenzo”.

(Teatro F.P. Tosti Ortona)

Purtroppo Barbara Paolone non è più con noi, organizzatrice e produttrice di grande talento, portatrice di serenità con il suo grande sorriso, piena di energia e disponibilità, ha lasciato il suo amato sposo Vincenzo Olivieri , la sua famiglia e i tanti amici in un grande dolore. Increduli piangiamo.

(Teatro Stabile d’Abruzzo)

Questa mattina Barbara ci ha lasciati un abbraccio ovunque tu sia R.I.P Un abbraccio a Vincenzo Olivieri e Roberta Paolone

(Moreno Di Pietrantonio)

Per me, oggi, è come se oggi fosse venuta mancare una mia seconda sorella. Barbara, quella ragazza sempre solare, amata e apprezzata da tutti. Ho ancora nitido il ricordo del 6 dicembre 2006 quando celebrai, a Città Sant'Angelo, il suo matrimonio con Vincenzo Olivieri, suo compagno di vita e di lavoro: aveva gli occhi brillanti e pieni d'amore, dispensava dolcezza e sorrisi a tutti i presenti. Nell'anima conserverò sempre un bene profondo e la memoria di una donna piena di vita. È con grande sconforto che mi unisco al dolore di Vincenzo e dei familiari tutti.

(Guerino Testa)

Ciao Barbara. Barbara Paolone, manager, compagna di vita inseparabile di Vincenzo Olivieri, ci ha lasciati a soli 54 anni. La notizia mi rattrista. La ricordo con la sua energia, una donna dolce e nello stesso tempo forte e concreta, esplosiva nel suo amore per la vita e per le cose belle. Stringo Vincenzo in un abbraccio fortissimo. Barbara, ci mancherai.

(Antonio Luciani)

Condoglianze a Vincenzo Olivieri e a tutta la famiglia dalla redazione di PescaraNews