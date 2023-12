Natale Insieme, parte il programma degli eventi natalizi 2023 a Pescara

Prenderà il via con la cerimonia di accensione dell’albero e delle luminarie, venerdì 8 dicembre alle ore 17:00 in piazza della Rinascita (Piazza Salotto), Natale Insieme, il calendario di eventi organizzato dagli assessorati alla Cultura e al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara. Quasi cinquanta gli appuntamenti in cartellone, compresi gli eventi del 31 dicembre con Umberto Smaila e del 1° gennaio con i Pooh.

A dare il via al ricchissimo programma, in occasione della cerimonia di accensione dell’albero, sarà Molecole, lo spettacolo che inaugurò Expo 2015 di fronte al Castello Sforzesco di Milano, una performance di danza aerea dalla scenografia raffinata e elegante, con un’acrobata e un grande grappolo di trecento sfere in volo tra musica e colori. Molecole è uno spettacolo di grande effetto visivo che stupisce per la sua semplicità e per la sua capacità di evocare sogni. La macchina teatrale di Molecole è composta da un grande grappolo di trecento sfere gonfiate ad elio, che formano un elemento scenografico di forte impatto emotivo, in grado di innalzare l’acrobata in una dimensione eterea, magica e fluttuante.

Nella giornata di venerdì 8 dicembre sono in programma anche “Le Zampogne d’Abruzzo annunciano il Natale a Pescara”, alle ore 10:00 presso la Parrocchia di San Silvestro, e gli spettacoli e le parate itineranti con attrazioni teatrali provenienti da diverse località italiane che allieteranno le vie del centro commerciale naturale dalle 17:00 alle 20:00.

Il 9 e il 10 dicembre, invece, sono in programma i laboratori per bambini a cura dell’associazione The Little Prince presso la Sala Michelucci dell’Aurum, dedicati la mattina alla creazione della porta per “The Elf on The Shelf” (dalle 10:00 alle 11:00 e a seguire dalle 11:00 alle 12:00), e il pomeriggio alle decorazioni per l’albero di Natale ispirate alla cultura e alle tradizioni del Perù (dalle 16:00 alle 17:00 e a seguire dalle 17:00 alle 18:00). L’ingresso è gratuito con prenotazione al numero 351.8811635.

Il 9 dicembre prende il via anche Ci sono in cielo tutte le stelle, rassegna di teatro di strada, giocoleria e acrobazie a cura del Florian Metateatro. Sabato 9 in piazza Muzii, alle 16:30 e alle 18:15 andrà in scena Diva all’opera, uno spettacolo di opera lirica e clown musicale in strada di e con Valentina Musolino per la regia di Eugenio Di Vito.

Domenica 10, invece, lungo corso Umberto, tre diversi spettacoli di e con Andrea Papa e Valentina Azzurretti: alle 16:30 Camelot, alle 18:00 Mr. Pope: quisquiliaggini e alle 19:30 Blu Mamba: Gnowee.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO IN PDF