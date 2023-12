Carlo Pentola nuovo segretario regionale UGL

Si è tenuto il V congresso confederale UGL ABRUZZO per la elezione del segretario regionale.

Alla presenza del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e di alcuni segretari Nazionali di categoria, dinanzi alla platea dei dirigenti sindacali e delegati giunti dalle varie Provincie di riferimento,

è stato eletto per acclamazione da tutta l'assise il nuovo segretario regionale UGL Abruzzo, Carlo Pentola.

Un cambiamento fortemente voluto, in primis, dalle UGL di Teramo e L'Aquila essendo le più rappresentative sul territorio regionale che con grande partecipazione dei propri dirigenti e delegati

hanno voluto rinnovare la guida regionale per infondere nuova linfa tra gli iscritti e dirigenti tutti.

"Come segreteria Regionale, commenta il neo segretario, sapremo supportare le sedi provinciali in egual misura affinché siano sempre più punto di riferimento per gli aderenti e non,

estendendo capillarmente sul territorio nuovi punti per i servizi ed assistenza. Consolideremo i rapporti con le Istituzioni tutte promuovendo ulteriori strumenti a garanzia e tutela dei lavoratori e cittadini.".

I temi attuali dai quali ripartire e su cui puntare come sfide future per lo sviluppo e tutela del territorio regionale sono tanti partendo da sanità, lavoro, formazione ed il nuovo assetto organizzativo.