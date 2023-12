Avviso pubblico per Buoni Spesa Natalizi

È stato pubblicato l’avviso per l’erogazione dei Buoni Spesa Natalizi.

La misura è destinata a:

A) nuclei familiari già in carico ai Servizi sociali nell’ambito del Pronto Intervento Sociale nel periodo gennaio/novembre 2023, inseriti nella piattaforma ICARO. Questi nuclei riceveranno un buono pari a Euro 100, da erogare nei giorni feriali compresi tra Natale e l’Epifania e non dovranno, pertanto, inoltrare istanza di accesso al beneficio

B) Nuclei familiari residenti nel Comune di Pescara che hanno un’attestazione ISEE 2023 non superiore ad € 8.000,00 e che avranno inoltrato, entro le ore 13 del 18 dicembre 2003, istanza di accesso al

beneficio. La somma destinata a tali nuclei ammonta ad Euro 26.700,00, suddivisa in egual misura, per un importo comunque non superiore ad €100,00 per ogni nucleo. Il buono spesa sarà erogato entro il 31/01/2024.



REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO:



· Residenza nel Comune di Pescara;



· Attestazione ISEE 2023 non superiore a € 8.000,00;



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA PER I BENEFICIARI DI CUI AL PUNTO B:



E’ necessario inoltrare un'istanza al Comune, per accedere ai buoni spesa, utilizzando la modulistica di accesso al Servizio PIS. La domanda può essere consegnata all’Ufficio Protocollo Generale (Comune di Pescara, Piazza Italia) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00, oppure tramite PEC protocollo@pec.comune.pescara.it), entro lunedì 18/12/2023 (ore 13:00).

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:



· copia documento di riconoscimento (del richiedente o di chi ne fa le veci);



· autocertificazione compilata in tutte le sue parti;



· attestazione ISEE 2023;



· sentenza di separazione legale/divorzio;



. informativa sulla privacy.

La documentazione relativa è pubblicata sul sito web istituzionale https://www.comune.pescara.it/node/9047 .