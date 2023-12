Pescara, gli eventi del 15, 16 e 17 dicembre del calendario Natale Insieme

Prosegue Natale Insieme, il ricchissimo calendario organizzato dagli assessorati alla Cultura e al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara che racchiude complessivamente circa cinquanta appuntamenti, compresi gli eventi del 31 dicembre con Umberto Smaila e del 1° gennaio con i Pooh.

Ecco il programma del secondo weekend.

Venerdì 15 dicembre

alle ore 10:00 presso il Mercato Rionale di San Silvestro con “Le Zampogne d’Abruzzo annunciano il Natale a Pescara”. A seguire, dalle 16:00 alle 17:00 e poi dalle 17:00 alle 18:00, la Sala Michelucci dell’Aurum ospiterà i laboratori per bambini a cura dell’associazione The Little Prince dedicati alla costruzione della tombola (ingresso gratuito con prenotazione al numero 351.8811635, il laboratorio si ripeterà anche sabato 16 con gli stessi orari e modalità), mentre alle ore 18:00 presso il Circolo Aternino sarà la volta di “Libri sotto l’albero”, con poesie e letture a cura di diversi autori abruzzesi.

Sabato 16 dicembre

invece, dalle 15:00 alle 19:00 sono in programma il Festival Street Magic presso il Centro Commerciale Naturale, il concerto “Arrivano gli elfi” a cura degli studenti degli istituti comprensivi 8 e 10a Piazza della Rinascita e l’animazione per bambini “Faitesvos jeux” a San Silvestro, mentre la cattedrale di San Cetteo ospiterà il “Gloria” di Vivaldi alle ore 19:00.

Domenica 17 dicembre

il Centro Commerciale Naturale sarà il palcoscenico in cui si alterneranno l’animazione per bambini “Faitesvos jeux”e gli spettacoli e le parate itineranti con attrazioni teatrali provenienti da diverse località italiane. Per le vie del centro si esibirà anche la fanfara “La Dannunziana”, proponendo un repertorio di musiche bersaglieresche, liriche, popolari e natalizie.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO IN PDF

