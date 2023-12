ARUM eccellenza Italiana

L'AURUM HA AVUTO IL RICONOSCIMENTO DI ECCELLENZE ITALIANE.

Motivazioni:

Le inviamo le informazioni relative all’inserimento della Sua Attività nel Registro Eccellenze Italiane, al conferimento e all'utilizzo del nostro Marchio ® 2023-2024.

Che cos’è il Registro Eccellenze Italiane?

Eccellenze Italiane è un’azienda che ha come obiettivo il riconoscimento e la tutela dell’alta qualità del Made In Italy in tutto il Paese e all’estero.

Perché ho ricevuto questa mail?

Il nostro circuito è da sempre in cerca di nuove e interessanti realtà. Alcuni suoi clienti hanno riempito il form della sezione "Segnala una Eccellenza" nel nostro sito web perché la ritengono tale e vorrebbero avesse il giusto riconoscimento.

Il Marchio distintivo di Eccellenze Italiane è ufficialmente Registrato in Italia e all'estero presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – nr Registrazione 0001647672 del 22 settembre 2015 - e dalla EUIPO (Ente Certificatore Unione Europea) - nr Registrazione 018476828 del 21/05/2021 pubblicato in Gazzetta Marchi EUIPO.

Aurum 2015-2016-2017-2018-2019-2022-2023

Personaggi ed eventi

- Enrico Vaime

- Vittorio Sgarbi (5 volte)

- Giordano Bruno Guerri (una decina di volte)

- Ex-Ministro Bray

- Enrico Vanzina

- Carlo De Benedetti

- Mimmo Locasciulli

- Ezio Mauro

- Piero Mazzocchetti

- Giò di Tonno

- Romano Prodi

- Vincenzo Olivieri (quattro circostanze)

- Presidente della Repubblica dell’Albania

- Federico Moccia (due circostanze)

- Roberto Vecchioni

- Osvaldo Bevilacqua (due circostanze)

- Premier Matteo Renzi (evento Corecom)

- concerti di Angelo Valori

- Evento Società De Cecco x i 150 anni dell'azienda

- Il gruppo Il Volo, nell’ambito dell’evento De Cecco

- Ministro Comunicazione della Svezia

- Astrid- Principessa Belgio

- Amministratore Rayan Air

- Ministro Giuliano Poletti

- Sottosegretario Sandro Gozi

- Sottosegretario Davide Faraone

- Pierferdinando Casini

- Bruno Tabacci

- Il procuratore antimafia Di Matteo

- sede del Giro d’Italia edizione 2023

- Evento aziendale Maico (5 edizioni)

- Evento Luxottica

- Cartoon on the bay, RAI (3 edizioni) con la partecipazione di giornalisti ed esperti da tutto il mondo

- Festival dannunziano (4 edizioni) con la partecipazione di esperti, scrittori, giornalisti ed artisti vari

- Festival del Liberty (3 edizioni) con la partecipazione di artisti nazionali ed internazionali

- Eventi Pomilio Blum (6 edizioni)

- Economi summit 3 edizioni

- Tesori d'Abruzzo

- Consiglio Regionale della Cultura

- Due incontri della segreteria regionale dell’ordine dei giornalisti per corsi formativi

- Comitato Eremi per l’UNESCO con la partecipazione di Mons. Spina e Mons. Forte

- 21 Giugno, apertura del Solstizio/Equinozio con lo spettacolo teatrale di e con Milo Vallone, “Il trono di pietra”

- Musicarte nel Parco (10 concerti)

- Evento Circuito di Pescara

- Ente manifestazioni pescaresi

- Mostra “la lana nel mondo”

- Concerti sotto le stelle (trenta concerti)

- Notte dei Ricercatori (due edizioni)

- Evento m5stelle con i leader del movimento

- Evento con delegazione della Cina

- Serata di Gala di Mediolanum per il Giro d’Italia

- Premi Flaiano

- Flûte Festival

- Mostre e conferenze sulla Storia della Città di Pescara (Licio Di Biase, Chiarieri…)

- concerti sotto le stelle di Maurizio Di Fulvio

- concerti di M. Gabriella Castiglione

Presentazione di libri – almeno 200 in cinque anni

Eventi di fine anno delle scuole e degli istituti di scuola media superiore … circa 50 eventi

E poi Fiere e workshop

- Food Festival

- Fiera Expo Security

- Aziende di carattere nazionale ed internazionale

Sala degli Alambicchi per matrimoni con mostre di artisti locali per garantire lo spazio a tutti, della durata max di 10 giorni.

Notte Bianca dell’Aurum nel dicembre 2014

Tre edizioni del Solstizio/equinozio Aurum Festival

(21 giugno/20 settembre 2015-2016-2017) : mediamente 100 eventi l’anno

Due edizioni CulturAurum (2022 e 2023) con oltre 100 eventi a stagione...

E poi l'Archivio di Stato, la Pegaso, la sala Pomilio con la collezione di bottiglie dell'Aurum della famiglia D'Alessandro, la collezione permanente delle opere di Vicentino Michetti...

…e tanti altri eventi e personaggi di cui ora non ho piena cognizione...faremo altre ricerche e aggiorneremo l'elenco… ovviamente senza dimenticare tutti gli operatori che danno un contributo importante per raggiungere questi grandi risultati.