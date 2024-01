Cepagatti: vandali in piazza Schuman

Ieri mattina sulla pagina Facebook del Vicesindaco Annalisa Palozzo, appare il seguente post:

“TROVO VERGOGNOSO QUANTO ACCADUTO LA SCORSA NOTTE: La cassetta di Babbo Natale e quasi tutte le sagome che abbiamo installato in Piazza Schuman sono state distrutte.

Ho riflettuto se pubblicare questo video per non dare un dispiacere ai tantissimi bambini che in queste settimane sono venuti a consegnare la loro letterina ma quanto accaduto è ormai sotto gli occhi di tutti.

QUESTO GESTO VANDALICO È FRUTTO DI STUPIDITÀ E IGNORANZA, CHIUNQUE LO ABBIA COMMESSO DEVE VERGOGNARSI.

Divertirsi compiendo "violenza" su un simbolo dedicato ai più piccoli è riprovevole.

Distruggere queste installazioni significa non AVERE RISPETTO. Non rispettare in primis i bambini a cui le creazioni erano rivolte, non avere rispetto del lavoro artististico della pittrice e manuale degli operai che le hanno installate, non avere rispetto del proprio territorio e della cosa pubblica.

Il tutto è stato segnalato alle forze dell'ordine per i dovuti accertamenti.

Ovviamente per il prossimo anno realizzeremo addobbi ancora più belli perché l'ignoranza e l'arroganza non devono prevalere!”

Il video del pre e del post al seguente link: