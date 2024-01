Domani all'Open day del De Cecco ci sarà il Festival del Risotto

“Sarà il Festival del Risotto il protagonista dell’Open Day che si svolgerà domani, sabato 13 gennaio, dalle ore 17 alle 20, nell’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, un’occasione per riscoprire quella che era un’eccellenza abruzzese fino alla metà dell’Ottocento e che oggi è tornata in auge nelle campagne di Roseto. Partiremo con la presentazione di un volume, ‘Il Grande Libro dei Risotti’, per poi lasciare spazio a show cooking e degustazioni di piatti preparati da docenti e studenti, che metteranno in luce i nostri giovani talenti. E la giornata sarà anche l’occasione per conoscere le ampie e diversificate opportunità occupazionali offerte oggi dal nostro Istituto, anche attraverso le numerose aziende e associazioni di categoria con cui operiamo e interagiamo in partnership da anni e che saranno presenti all’iniziativa”. Lo ha annunciato la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro, in riferimento all’iniziativa prevista per domani.

“Abbiamo deciso di organizzare uno Special Open Day dedicato ai Risotti perché l'Abruzzo, regione per eccellenza della pasta, ha una storia di Risaie e produzione di Riso nelle valli teramane lungo i fiumi e nella fascia costiera, durata quattro secoli, dal 1400 alla metà dell'Ottocento – ha spiegato la dirigente Di Pietro -. Eppure nulla di questa storia è rimasto nella cucina tradizionale. Tuttavia da qualche anno il riso è tornato nelle campagne abruzzesi, a Roseto, con un agricoltore che fa nascere chicchi Carnaroli varietà Caravaggio in una risaia 'in asciutta' e in una zona molto diversa dai tipici paesaggi della pianura padana inondati d'acqua. L’appuntamento di domani ci permetterà di ricordare con il Gastronomo Santino Strizzi, autore del Grande libro dei Risotti, con le Donne del Vino, le Associazioni di Cuochi, Pasticcieri, Gelatieri, Maitre e Barman e con il FAI che la ri-coltivazione del riso in Abruzzo potrebbe rappresentare una nuova concreta possibilità di rilancio del settore agricolo”. La giornata di domani, sabato 13 gennaio, si aprirà dunque alle ore 17 con la presentazione de ‘Il Grande Libro dei Risotti – 151 Risotti’ con l’autore Santino Strizzi e Antonio Di Lello. Alle ore 18 presentazione della Mostra Fotografica ‘Ipssar’s Tasty Moments’ e alle 18.30 consegna degli Attestati agli studenti del progetto Fai ‘Agricoltura e Territorio’. Contemporaneamente partirà la degustazione e lo show cooking di ricette classiche e gourmet di risotti, sushi e dolci preparati dagli studenti e docenti dell’Ipssar ‘De Cecco’. “All’evento – ha proseguito la dirigente Di Pietro – saranno presenti le Istituzioni e le Associazioni del Settore Enogastronomico, Turistico e del comparto agroalimentare, come Le Donne del Vino – Abruzzo,

l’Unione Cuochi Abruzzesi, l’Associazione Cuochi Pescara, ABI Professional Abruzzo Molise, AMIRA Abruzzo e Molise, il maestro pasticcere Federico Anzellotti - Emozioni Italiane, Gelatieri Italiani, Delegazione FAI Pescara e Lady Chef. Le Donne del Vino si occuperanno di abbinare i vini ai Risotti che offriremo in degustazione. Il Festival nasce dalla sinergia tra sistema della Formazione e mondo delle Associazioni e delle imprese che condividono obiettivi e strategie comuni di formazione e valorizzazione di prodotti e tradizioni del nostro territorio”.