Cantera Adriatica, i piÃ¹ giovani regalano sorrisi

Vanno veloci i più giovani in casa Cantera Adriatica, in una settimana in cui sono arrivate diverse sconfitte, a partire dalle prime squadre, maschile e femminile.

Prosegue il momento poco fortunato della squadra di Eccellenza Femminile, sconfitta 1 a 0 in casa dall’Avezzano Giffi. Le ragazze di mister Galanti, in dieci, non riescono a riacciuffare il risultato e scivolano al terzultimo posto con 9 punti dopo 7 giornate (se esclude il successo sul Chieti, che però non fa classifica). Le grigioazzurre chiuderanno il girone d’andata domenica prossima in trasferta contro il Maiella, che le precede con 10 punti: una ghiotta occasione per risalire la classifica e ripartire di slancio nella seconda parte della stagione. Anche la formazione di Seconda categoria deve fermarsi in casa del Catignano: finisce 4 a 1 contro la seconda forza del girone. I pescaresi sono adesso ultimi con 8 punti assieme al Passo Cordone: l’obiettivo è rientrare al più presto nella bagarre dei play-out per giocarsi poi la salvezza.

Ko anche i ragazzi dell’Under 17 regionale, battuti in casa dal Villa 2015 per 2 a 3, e i colleghi dell’Under 15 regionale, che a Spoltore cedono 2 a 1.

Le soddisfazioni della settimana vengono dai più giovani: l’Under 15 provinciale supera di misura il 2000 Calcio Montesilvano (1-0), mentre l’Under 14 regionale liquida con un secco 3 a 0 la Gladius con i gol di Valentini, Mariani e Grandonico. I baby grigioazzurri nel girone A sono terzi a pari punti con la Virtus Vasto (19) e in corsa per i play-off, alle spalle di Spoltore e dell’inarrestabile Virtus Anxanum, finora dieci vittorie in altrettante giornate.

LE PARTITE DEL WEEK-END

Eccellenza Femminile, 9a giornata: Maiella – Cantera Adriatica, domenica 28 gennaio, ore 18,15 campo Lettomanoppello;

Seconda categoria Girone C: Cantera Adriatica – Rapid Montesilvano, domenica 28 gennaio, ore 15, campo Flacco;

Under 17 regionale girone B: Cantera Adriatica – Atessa, domenica 28 gennaio, ore 10,30 campo Flacco;

Under 15 regionale girone C: Durini – Cantera Adriatica, sabato 27 gennaio, ore 15 campo Febo;

Under 15 provinciale girone B: Durini – Cantera Adriatica, domenica 28 gennaio, ore 11 campo Febo.

Under 14 regionale girone A: Ortona – Cantera Adriatica, lunedì 29 gennaio, ore 18 campo Ortona