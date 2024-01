Il Convento di Collecorvino torna a splendere e si pensa giÃ  alla scuola di antichi mestieri

A pochi giorni dalla riconsegna alla cittadinanza del piano superiore del Convento di San Patrignano, gioiello del comune vestino di Collecorvino, si pensa già ai nuovi interventi di valorizzazione di una struttura simbolo di storia e comunità.

L' intervento effettuato, della durata di circa un anno avviato dunque nel 2022, era già previsto nell'azione di governo dell'attuale Amministrazione guidata dal sindaco Paolo D'Amico, e realizzato attraverso finanziamenti regionali relativi alla Programmazione Masterplan del valore di euro 415.000, somma che ha permesso di recuperare, ristrutturare e riqualificare un'area della struttura comprendente un'ampia sala riunioni e diverse aule minori, spazi a disposizione del territorio e della collettività; è stato già fatto un intervento sull'intero corridoio che circonda il chiostro e permette di ammirarlo interamente, attraverso una passeggiata ed in più ci sarà un altro lotto di lavori che andrà a recuperare un'altra ala del piano superiore dove verranno create camere e bagni ad uso foresteria.

"Stiamo lavorando per riportare anche una scuola dei vecchi mestieri nel Convento che ci permetterà di riscoprire e tramandare le arti del territorio come la lavorazione della ceramica, del ricamo e la lavorazione del legno" – spiega il primo cittadino D'Amico nell'anticipare quelle che sono le intenzioni future che riguardano l'ambiente appena ristrutturato. - "Una scuola di antichi mestieri infatti ci permette di guardare al futuro senza perdere di vista il nostro passato e le nostre tradizioni, senza dimenticare che Collecorvino è un borgo attento a conservare il fascino delle proprie origini.

Dopo i primi lavori strutturali, e dunque quelli di riqualificazione e recupero degli affreschi, il raggiungimento di tale obiettivo per noi è un traguardo che donerà ancora più lustro e valore al convento di San Patrignano, fiore all'occhiello del nostro territorio, luogo d'incontro per tutta la cittadinanza, simbolo di cultura, di storia, di bellezza e motivo di orgoglio per tutta Collecorvino e per i suoi cittadini" – conclude il sindaco.