Pescara ricorda il Giudice Emilio Alessandrini

Pescara ha ricordato Emilio Alessandrini.

Quella del 29 gennaio è una data impressa nel cuore e nei ricordi di tutti i pescaresi.

Il 29 gennaio del 1979 il magistrato Emilio Alessandrini veniva barbaramente assassinato da un commando terroristico comunista di Prima Linea mentre si recava al lavoro, alla P>rocura di Milano. Un omicidio ideologico, effettuato dentro una strategia mirata a sovvertire lo Stato.

“Come ogni anno - si legge in una nota del Comune di Pescara - una corona d’alloro è stata deposta di fronte al monumento che ricorda il sacrificio di uno straordinario servitore dello Stato, in Piazza Unione, per ricordare lui e tutte le vittime del terrorismo negli anni di piombo”.