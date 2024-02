Aeroporto d’Abruzzo, inaugurato il cantiere per i lavori di allungamento della pista

Potenziare lo scalo per poter puntare su nuove rotte anche internazionali. È l’obiettivo dei lavori di allungamento della lista dell’Aeroporto d’Abruzzo, cantiere inaugurato questa mattina.

Il via libera definitivo alla realizzazione dell’opera è arrivato il 26 gennaio dal direttore generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gianluigi Nocco.

L’appalto, gestito dall’agenzia regionale per l’informatica e la committenza, prevede l’allungamento della lista di quasi quattrocento metri dagli attuali 2.419 a 2.805. La gara ha avuto un importo a base d’asta di 5.349.937 euro, più iva, finanziato con il Masterplan – Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

I lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese Laghetto Conglomerati, Zappa Benedetto e Appalti Engineering, la direzione dei lavori è stata affidata allo studio Cera di Giulianova.

La pista più lunga garantirà più sicurezza, sarà uno scalo più attrezzato e quindi più appetibile per il turismo e le rotte intercontinentali, è stato sottolineato questa mattina durante l’evento per l’apertura del cantiere. Il record di passeggeri del 2023 sarà solo un punto di partenza e presto si punta a superare il milione di passeggeri, è stato aggiunto durante gli interventi. Il Presidente Marsilio ha annunciato che il 7 febbraio sarà firmato l’Accordo di Programma con il Governo Meloni che finanzierà anche la costruzione di pannelli fotovoltaici e il raddoppio del parcheggio.

Una giornata storica, commenta Alessandro D’Alonzo, vicepresidente della Saga, cogliamo un obiettivo centrale per lo sviluppo di Abruzzo Airport , atteso da almeno 20 anni.

L’allungamento della pista è un’opera che va innanzitutto nella direzione della sicurezza, adeguando le superfici per gli atterraggi e le attrezzature di avvicinamento strumentale (più comunemente conosciuto come ILS), rendendo l’aeroporto più appetibile nei confronti dei vettori. Al tempo stesso ci consente di aprire la nostra regione al mondo, andando a guardare anche i voli intercontinentali.

Avere a disposizione una pista più lunga significa far partire aerei con un carico maggiore, anche di carburante, e quindi raggiungere mete più lontane. Il 2023 si è concluso con record di passeggeri da 872.700, che ci ha riempito di orgoglio e che ci fa guardare all’obiettivo del milione con concretezza. Ora questo allungamento è un passo in avanti in più verso questo obiettivo!”