Filiera dell'Idrogeno e innovazione sostenibile, se ne parla a Pescara

Il Polo d’Innovazione Abruzzo Italy e il Polo Inoltra presentano l’evento "Innovazione Sostenibile in Abruzzo: Convergenze nella Filiera dell’Idrogeno”. Un convegno che si terrà mercoledì 7 febbraio alle ore 10:00 nella Sala Tosti dell’Aurum, in via Largo Nardone Riviera, a Pescara.

Si tratta di un evento che il Polo d’Innovazione Abruzzo Italy e il Polo d’Innovazione, Logistica e Trasporti Inoltra, hanno voluto dedicare alla filiera dell’idrogeno in Abruzzo.

Un momento di confronto e condivisione tra le parti impegnate nella progettazione e produzione del veicolo energetico che pare rappresenterà, negli anni a venire, una svolta in campo energetico, dell’innovazione, della ricerca e della tutela del patrimonio ambientale.

La convention, patrocinata dal Comune di Pescara, sarà moderata da Federico Fioriti, Direttore Casa Tecnologie Emergenti l'Aquila e Managing Director di Innovalley, e si articolerà in due parti:

Saluti istituzionali:

Carlo Masci, Sindaco di Pescara

Giuseppe Savini, Presidente di Arap Abruzzo

Nicola Campitelli, Assessore regionale con delega al Territorio, ambiente ed Energia

Daniele D’Amario, Assessore regionale con delega alle Attività produttive e al Turismo

Patrick Hanlon, Console Generale Australiano in Italia

“Come Regione Abruzzo crediamo molto nella transizione energetica, come opportunità soprattutto per aumentare la competitività delle nostre aziende. Quindi una transizione energetica che possa essere utile non solo per tutelare la nostra terra ma anche per far sì che questo possa diventare un momento di occasione per i cittadini abruzzesi, e per il mondo produttivo. Per questo stiamo investendo in tantissimi filoni, fotovoltaico, bioenergia e soprattutto, nell’idrogeno. In Abruzzo partiranno tre impianti di produzione di idrogeno nelle aree industriali dismesse, complessivamente siamo riusciti a intercettare 20 milioni di euro. Vogliamo portare la Regione Abruzzo verso il futuro”. Sottolinea Nicola Campitelli, Assessore Regionale con delega all’energia.

Dopo i saluti ad introdurre il dibattito i Presidenti dei due Poli d’Innovazione: Angelo D’Ottavio e Alfonso Di Fonzo che lasceranno la parola ai rappresentanti delle aziende, pubbliche e private, impegnate nella produzione di idrogeno verde in Abruzzo e che presenteranno i pitch dei progetti. A seguire poi un incontro Business to business (BtoB).

Discussione: