"Un sorriso per l'Africa", a Pescara la presentazione del progetto

Sabato 10 febbraio, nell’Anfiteatro dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias “Di Marzio–Michetti” di Pescara, è in programma l’evento formativo e di solidarietà “Un sorriso per

l’Africa”, organizzato da FederSolidale, il dipartimento di Solidarietà di Federodontotecnica, insieme con FederForma.

L’incontro, che vedrà protagonisti relatori di fama nazionale, coinvolgerà anche una rappresentanza di studenti dell’indirizzo Odontotecnico dell’Istituto pescarese.

“L’evento di sabato – spiega il Dirigente Scolastico dell’Ipsias Di Marzio-Michetti, Prof.ssa Maria Antonella Ascani – coniugherà un importante progetto di solidarietà con momenti di alta formazione. Il nostro Istituto è chiamato ancora una volta ad ospitare un’iniziativa di profilo elevato e questo non può che renderci entusiasti. Per i nostri studenti, che potranno ascoltare gli interventi di relatori d’eccellenza su tematiche d’avanguardia nel settore odontotecnico, si tratterà certamente di un momento appassionante e coinvolgente, nel segno della crescita professionale e dell’altruismo”.

L’appuntamento è alle ore 9.30 con i saluti istituzionali, alla presenza del Presidente di Federodontotecnica Gabriele Barbarossa. Seguirà, alle ore 10.00, la conferenza dal titolo “Oltre i confini della protesi totale, dalla protesi oncologica alle implicazioni sulla salute generale”. Il relatore sarà il Dott. Christian Barbieri, Professore presso l’Università degli Studi di Milano e specialista in protesi mobile e maxillo facciale. Modererà l’incontro Walter Bracchi, già referente tecnico per la protesi mobile, in collaborazione con il Dott. Barbieri, nel reparto di oncologia e maxillo-facciale dell’Università di Milano presso l’Ospedale San Paolo.

Alle ore 11.30 sarà presentato il progetto di solidarietà “Un sorriso per l’Africa”, alla presenza di Suor Albina Tinari, che condividerà la propria esperienza per affrontare le sfide della solidarietà, con la partecipazione dell’Odontotecnico Vittorio Capezzuto.

Alle ore 12.00 l’Odontotecnico Maurizio Gualandri relazionerà sul tema “Produzione: dalla gestione della domanda alla finalizzazione”. Seguirà una tavola rotonda.

La chiusura dei lavori è prevista alle ore 13.30.