In memoria di Giovanni Palatucci "Giusto tra le Nazioni"

In Piazza Italia, nel giardino prospicente il Palazzo di Governo, si è tenuta la cerimonia in ricordo di Giovanni Palatucci, Funzionario di Polizia morto il 10 febbraio 1945, nel campo di concentramento di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per avere salvato dal genocidio migliaia di ebrei.

Alla cerimonia, predisposta dal Questore della Provincia di Pescara Carlo Solimene, hanno preso parte il Prefetto Flavio Ferdani, il Vice Sindaco Adelchi Sulpizio ed altre Autorità locali civili e militari. Presenti rappresentanti dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato), il Gonfalone del Comune e diverse associazioni combattentistiche.

La cerimonia si è svolta nei pressi dell’albero di ulivo piantumato due anni fa in ricordo del valoroso Funzionario di Polizia al cui fianco è sistemata la targa donata dall’amministrazione comunale di Pescara.

Dopo la benedizione e la deposizione di un omaggio floreale, hanno preso la parola il Vice sindaco Adelchi Sulpizio, il Questore Carlo Solimene e il Prefetto Flavio Ferdani.

La cerimonia ha costituito un momento importante di riflessione su Giovanni Palatucci già Questore di Fiume e le ragioni che lo hanno portato a trasgredire alle leggi raziali del regime fascista e l’importanza, nella società contemporanea, del recepimento dei valori etici e morali che hanno contraddistinto il Funzionario di Polizia.