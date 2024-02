A Piano d'Orta i lavori di sostituzione e manutenzione del semaforo

“Sono in corso di esecuzione i lavori di sostituzione e manutenzione dell’impianto semaforico ubicato in località Piano d’Orta su via nazionale”.

Lo comunica il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, che spiega come tale intervento, del valore di circa 20mila euro a valere su fondi regionali, era atteso quanto necessario per via dello stato di vetustà dell’apparecchiatura mai rinnovata da ben oltre 40 anni.

Nello specifico – precisa – i lavori, che la ditta appaltatrice Engie concluderà entro questa settimana, consistono nella sostituzione di alcuni pali e di tutti i corpi illuminanti, con l’evidente scopo di garantire la piena utilità dell’impianto per la sicurezza stradale”, conclude il sindaco.