Corso di guida avanzato per autisti 118 su terreno impervio e innevato: consegnati gli attestati

Si è tenuta oggi, 14 febbraio, presso il Centro di Formazione Aziendale Easc, la conferenza stampa per la consegna degli attestati agli autisti del 118 della ASL di Pescara che hanno seguito il “Corso di Guida avanzato per Autisti 118 su terreno impervio e innevato”, tenutosi dal 1° al 6 febbraio presso la pista del circuito di SnowDriving a Roccaraso, in località Valle del Freddo.

Hanno partecipato alla conferenza stampa l’assessore alla salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, il Direttore Generale della ASL di Pescara Vero Michitelli, il Direttore Sanitario Aziendale Rossano Di Luzio ed il Direttore del Dipartimento Urgenza Emergenza dr. Aurelio Soldano.

Il dr. Soldano, anche Direttore della UOC SUEM 118 e dal 2022 Direttore dell'EASC Emergency Advanced Simulation Center, individuato dalla Regione Abruzzo come centro di riferimento regionale per l'organizzazione e la certificazione di corsi di Guida Sicura per Autisti dei Mezzi di Soccorso, ha organizzato il Corso per garantire agli autisti del 118 un'alta formazione, per far loro acquisire conoscenze teoriche e pratiche tali da affrontare in sicurezza la guida del mezzo di soccorso in ambiente impervio ed innevato.

Guidare mezzi di Emergenza in sicurezza è fondamentale, ma la guida dei mezzi sanitari deve tener conto sia della sicurezza degli operatori sanitari a bordo del mezzo nonché della sicurezza del paziente infortunato e delle modificazioni cliniche a cui lo stesso può andare incontro (squilibri emodinamici, peggioramento del trauma o aumento del dolore). Il corso, di cui è stato proiettato un video, è stato articolato in due parti: parte teorica incentrata sulle "Responsabilità dell'Autista Soccorritore" e su nozioni Teoriche di Guida Sicura ed in Ambiente Impervio; parte pratica-addestrativa, svoltasi su Pista. L'Autista del 118, affiancato dall'istruttore di guida, ha effettuato varie prove di conduzione del mezzo di Soccorso, addestrandosi alla guida in condizioni avverse, al montaggio delle catene, alle frenate di emergenza, alla perdita di aderenza ed all'evitamento degli ostacoli.

L’attestato di "Autista Qualificato" è stato quindi consegnato ai seguenti partecipanti: Andreoli Mario, Berardi Daniele, Boni Stefano, Breda Maurizio, Cafarelli Donato, Cardone Moreno, Ciavattella Mirco, D’Ortenzio Augusto, Di Giampaolo Gianluca, Di Lodovico Ercolino, Di Nicola Alessio, Di Pietrantonio Fabio, Di Pietro Guerino, Giannascoli Lucio, Maiella Simona, Miccichè Marco, Nubile Luca, Palmarino Agostino, Parone Nunzio, Perilli Lorenzo, Pietrolungo Ivano, Ronci Daniele, Starinieri Stefano, Tauro Francesco e Verdecchia Vincenzo.