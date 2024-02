Folgore Delfino Curi Pescara, l'in bocca al lupo ad Alessandro Olivi

Un grande in bocca al lupo da parte della Folgore Delfino Curi Pescara ad Alessandro Olivi, che resterà per diverso tempo lontano dai campi di gioco.

Il difensore classe 2002 dovrà infatti sottoporsi a un intervento chirurgico al polso, resosi necessario dopo l’infortunio patito nell’incontro di domenica scorsa contro il Sambuceto alla Cittadella dello Sport (incontro vinto dai ragazzi di mister Bonati con il punteggio di 0 a 2).

Proveniente dalla Serie D, e in particolare dalla Vigor Senigallia, Olivi è stato fino a questo momento uno dei tanti baluardi dei biancazzurri, uno dei tasselli dell’ottima stagione disputata dalla compagine pescarese in Eccellenza.

Tutti i componenti della società della Folgore Delfino Curi, insieme a staff e compagni, desiderano fare un grande in bocca al lupo ad Alessandro per una pronta guarigione, sperando di poterlo rivedere in campo il più presto possibile, magari anche nella “coda” della stagione in corso.

E proprio in tema di calcio giocato, la truppa di mister Guglielmo Bonati sta preparando al meglio la prossima sfida del massimo campionato regionale. Domenica 3 marzo, al San Marco di Pescara, i biancazzurri ospiteranno lo Spoltore nella gara valevole per la 27^ giornata del campionato di Eccellenza, con fischio d’inizio alle ore 15. Per l’occasione la società della Folgore Delfino Curi ha previsto l’ingresso gratuito per tutti coloro che vogliano assistere al match.