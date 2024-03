Autismo, parte il progetto “Pescara Social Aut..."

Per la prima volta in provincia di Pescara le istituzioni e gli enti del terzo settore danno vita a un progetto rivolto esclusivamente alle persone con disturbo dello spettro autistico e investono circa 500mila euro a questo scopo dando vita a una sinergia e superando il concetto di approccio puramente sanitario, in quanto ora il tema viene affrontato anche sotto l’aspetto sociale. Il progetto “Pescara Social Aut...", presentato in Comune dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore alle politiche per la disabilità Nicoletta Di Nisio, ha una dotazione di 481.271 euro (Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità), e nasce da un avviso della Regione Abruzzo (che ha messo a disposizione le risorse) cui il Comune di Pescara e tutti gli ambiti distrettuali sociali (Ads) della provincia di Pescara hanno risposto in partenariato con la Asl e con l'Associazione Autismo Abruzzo, la Fondazione Oltre le Parole Onlus, la Fondazione Papa Paolo VI, la Fondazione ANFFAS Pescara La Gabbianella, l'Associazione Diversuguali ODV e l'Associazione La Città dei Ragazzi.

Il progetto prevede due azioni in favore dei beneficiari, hanno spiegato il dirigente Marco Molisani e la responsabile del servizio programmazione Roberta Pellegrino alla presenza del direttore sanitario della Asl Rossano Di Luzio, di Gina Vespucci, responsabile dell’Uoc Centro di salute mentale Area sud, e dei rappresentanti degli Ads e di alcuni enti del terzo settore coinvolti. La prima azione si chiama "Compagno adulto" e prevede percorsi di assistenza alla socializzazione, il che vuol dire che a fianco ai ragazzi (età massima 21 anni) ci sarà una figura professionale, denominata “Compagno-Adulto”, che accompagnerà i beneficiari nelle attività di vita quotidiana, dal gioco allo sport, supportandoli per 4 ore a settimana, per 12 mesi. La seconda azione si chiama “Laboratori occupazionali e Coaching” e prevede percorsi sperimentali per la formazione e l’inclusione lavorativa attraverso sei laboratori al mese, per 12 mesi.

Gli operatori affiancheranno i beneficiari (la fascia di età è 18-45 anni ed è necessario aver assolto l’obbligo formativo) nel percorso di potenziamento delle abilità sociali e professionali ed è prevista anche un'attività di Coaching individuale, una volta al mese. Per partecipare ai laboratori sarà garantito un rimborso spese per il trasporto. Nell'ambito di queste azioni si è pensato anche alle famiglie dei beneficiari che saranno al centro di 12 incontri di parent-training dedicati ai genitori. L'avviso per l'individuazione dei beneficiari, pubblicato da oggi sul sito del Comune (lo stesso hanno fatto gli altri partner) scade il 20 marzo, indica i requisiti di accesso e la ripartizione dei posti disponibili sul territorio provinciale per ognuno dei cinque Ads: complessivamente i beneficiari saranno 66 per la prima azione e 50 per la seconda. I requisiti sono la residenza in uno dei comuni appartenenti agli Ads della provincia, la certificazione di diagnosi primaria di disturbo dello spettro autistico e l'età, che non deve essere superiore a 21 anni per "Compagno adulto" e deve essere compresa tra 18 e 45 anni per i "Laboratori occupazionali e coaching".

Per gli stranieri è necessario possedere un titolo di soggiorno regolare. Sarà una commissione a valutare le domande e a redigere una graduatoria finale assegnando un punteggio che tenga conto della composizione del nucleo familiare, dell'accesso o meno a determinati servizi e della situazione reddituale. "Con questo progetto prende forma ancora una volta un'alleanza, una squadra, che vede insieme il Comune, la Asl, gli Ads e gli enti del terzo settore in favore di chi vive la disabilità, alleggerendo le famiglie", ha commentato Masci sottolineando che "il tema viene affrontato sotto l’aspetto sociale e non più solo sotto l’aspetto sanitario".

"Vogliamo garantire a tutti una condizione di vita all'insegna dell'inclusione, dal punto di vista della socializzazione e sul fronte lavorativo. Allarghiamo sempre di più il nostro sguardo sul mondo della disabilità focalizzando la nostra attenzione sulle famiglie che vivono in particolare l'autismo per farle sentire assistite e supportate", ha aggiunto Di Nisio. "Forniremo tutto il nostro know how di conoscenze e daremo il nostro contributo", ha detto Di Luzio sottolineando che “queste persone sono già seguite”. Per Molisani “è un gran giorno” perché “riusciamo a coniugare l’aspetto sociale con quello sanitario e creiamo una sinergia su tutto il territorio provinciale per garantire metodologie omogenee”. E infine “è la prima esperienza del genere”, ha sottolineato Pellegrino entrando nel dettaglio dell’avviso e spiegando le azioni previste, affidate ai partner pronti ad accogliere le famiglie.