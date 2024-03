Azione cattolica Abruzzo-Molise, eletti i nuovi componenti della Delegazione regionale

Si è svolto ieri, domenica 3 marzo, presso la Casa di formazione "San Giovanni XXIII" di Larino, il Consiglio regionale elettivo dell'Azione cattolica Abruzzo-Molise al quale hanno preso parte i rappresentanti delle Presidenze diocesane abruzzesi e molisane, anch'esse di recente nomina, per eleggere i nuovi componenti della Delegazione regionale Abruzzo-Molise di Azione cattolica per il triennio 2024-2027. Un organismo fondamentale, quest'ultimo, chiamato a dialogare con le associazioni diocesane – promuovendo il legame associativo e la condivisione delle esperienze – nonché a rappresentare le loro istanze presso il Consiglio nazionale di Azione cattolica.

In base allo spoglio dei voti, è stato confermato per un secondo triennio quale delegato regionale Leonardo Di Battista della Diocesi di Teramo-Atri, così come è stata riconfermata incaricata regionale per il Settore Adulti Graziella Giardino dell'Arcidiocesi di Chieti-Vasto. Novità per il Settore Giovani, che vede in Andrea Petraroia della Diocesi di Isernia-Venafro il suo nuovo incaricato regionale e anche per l'Azione cattolica dei ragazzi (Acr), che trova in Simone Serafino dell'Arcidiocesi di Chieti-Vasto il suo nuovo incaricato regionale. Adele Crescenzi è invece la nuova incaricata regionale del Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac). Confermata nel ruolo di segretaria e amministratrice Nicoletta Piccioni della Diocesi di Teramo-Atri.

La giornata si è aperta con la preghiera presieduta dall'assistente regionale unitario don Pietro Monaco e concelebrata dall'assistente regionale del Settore Adulti don Gianfranco Mastroberardino. In seguito è stato l'amministratore nazionale dell'Azione cattolica Lucio Turra a tenere la relazione introduttiva, che ha fornito alcuni spunti su come riconoscere la chiamata alla responsabilità. Quindi si sono svolte le verifiche delle candidature del delegato regionale e degli incaricati di settore, per poi procedere alle due rispettive votazioni.

Al termine della giornata, il vescovo di Termoli-Larino monsignor Gianfranco De Luca ha presieduto la santa messa, concelebrata da tutti gli assistenti diocesani e regionali presenti: «Emozione e sentimenti di affetto alla Delegazione regionale uscente – conclude il riconfermato delegato regionale Leonardo Di Battista - per il lavoro e la ricchezza apportati, che comunque continueranno a donare in altri ambiti, a tutta l'Azione cattolica e alle sue realtà diocesane».