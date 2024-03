A Zanni continuano i lavori di realizzazione del pump-truck

Ieri pomeriggio il sindaco Carlo Masci ha fatto un sopralluogo per controllare i lavori nel cantiere di Zanni, dove è in corso la realizzazione del pump-truck: “Fra qualche giorno - scrive il sindaco sui suoi canali social - i nostri giovani sportivi avranno un'altra area per divertirsi con biciclette e pattini, dove per decenni c'è stato solo degrado”.

Parallelamente continuano gli interventi di asfaltatura in piazza Quattro Novembre, “dove a seguire passeremo la resina colorata”, nonché sulla riviera e in via Toti, “dove l'Enel, per uno scavo largo 50 centimetri, ha scarificato e asfaltato l'intera carreggiata interessata dall'intervento, perché questo ho chiesto per gli scavi in città a tutte le società di servizi”. Infine, Masci si è recato in via degli Equi e a piazza San Luigi, anche lì per la scarificatura e l'asfaltatura che il Comune sta portando a termine.