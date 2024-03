Festa della donna, l'Avis lancia "Metti in circolo la prevenzione"

Il mese di marzo è (anche) il mese della Donna. Non semplicemente la "Festa della Donna", ma Avis donatori sangue Pescara intende celebrarla in una forma più completa. Ovvero attraverso la strada sempre percorsa della prevenzione, quest'anno dedicata nello specifico allo screening endocrinologico, che sarà gratuito per tutte le donatrici Avis. Lo screening sarà effettuato dalla dottoressa Maria Grazia Cino, endocrinologa e medico Avis.

L'iniziativa denominata "Metti in circolo la prevenzione" si terrà nel pomeriggio di venerdì 8 marzo dalle 15 alle 18. È necessario prenotarsi ai numeri visibili in locandina, così da rendere più efficiente la macchina organizzativa. Appuntamento, quindi, nella sede dell'Avis Pescara in piazza Salvo D'Acquisto. Sempre con un occhio alla donazione e con l'altro alla prevenzione, che poi vanno di pari passo e non bisogna mai dimenticarlo.