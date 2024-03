Torna "Punti SolidAil", l'iniziativa per la vendita delle Uova di Pasqua benefiche

Questa mattina alla Casa AIL di Pescara è stata presentata l'iniziativa "Punti SolidAil", che coinvolge le associazioni di categoria di Pescara e Chieti, per la vendita delle Uova di Pasqua. Una rete già formata nel 2022, ma che vuole consolidare e allargare le sue maglie per diffondere il messaggio solidale dell'associazione pescarese. Finora sono 25 i commercianti e gli artigiani che aderendo alla campagna dell'AIL stanno vendendo direttamente nei loro negozi le uova, che potranno essere acquistate, in particolare, dal 15 al 17 marzo nelle principali piazze, nei centri commerciali e davanti alle chiese di tutta Italia. ma nell'iniziativa di questa mattina è stato lanciato anche un appello alle altre imprese attraverso la voce della presidente dell'AIL Pescara Antonella De Angelis, della presidente di Confesercenti Marina Dolci, del presidente di Confcommercio Riccardo Padovano, del presidente di Confartigianato Giancarlo Di Blasio e del direttore Fabrizio Vianale. Le associazioni di categoria hanno ribadito pieno sostegno e hanno proposto altre iniziative lodevoli a favore di Casa AIL, che ospita i pazienti e i loro familiari in cura al reparto di Ematologia di Pescara, come una partita del cuore e la costituzione di una rete di artigiani pronti a sostenere la manutenzione della struttura di via Rigopiano.

"In questi anni, la nostra Casa, che ospita fino a 22 pazienti con i loro familiari, finora ha accolto 46mila persone – spiega la presidente Antonella De Angelis - . La campagna delle uova di Pasqua, così come quella delle Stelle di Natale, serve a sostenere le spese di Casa Ail e la ricerca scientifica, avendo acquistato e donato alla Asl e all'Università di Chieti, il CliniMacs Prodigy, uno strumento per la manipolazione delle Cart-TI, che servono a neutralizzare le cellule dei tumori del sangue e non solo. Siamo davvero felici della solidarietà dimostrata dalle categorie e ringrazio i presidenti Dolci, Padovano e Di Blasio per la generosità e per la risposta dei loro associati".

"Da anni collaboriamo con l'AIL e siamo sempre molto colpiti da Casa AIL, che accoglie tantissimi pazienti - spiega Marina Dolci - . Tanti di noi hanno vissuto nella loro storia familiare delle situazioni di malattia e siamo vicini a coloro che attraverso la struttura ricevono sostegno e speranza di guarigione. Per questo motivo abbiamo deciso come Confesercenti di aprire ai "Punti SoliAil", sostenendo con la campagna delle uova di Pasqua, Casa AIL e la ricerca. Un plauso ai volontari che lavorano incessantemente a queste iniziative, alla presidente De Angelis e al fondatore della Casa Domenico Cappuccilli".

"Oltre a sostenere la campagna Punti SolidAil – spiega Riccardo Padovano - come Confcommercio stiamo organizzando la nazionale di calcio dei balneari, perché alcuni ex calciatori sono titolari di stabilimenti come Cabrini, Buffon, Gelsi, Camplone, Di Francesco e tanti altri. Disputeremo la prima Partita del Cuore allo stadio San Marco di Pescara e in questa occasione faremo una raccolta a favore dell'AIL. Questa è solo una delle prime iniziative che vogliamo mettere in campo a favore di un'associazione che tanto si spende per le persone affette dalle malattie del sangue. Lanciamo un appello anche a tutti gli imprenditori, affinché possano contribuire concretamente alle attività dell'AIL e alla ricerca".

"Vogliamo sostenere anche quest'anno la campagna dell'AIL inserendo la nostra sede di Confartigianato, in via Marco Polo, come punto di vendita delle uova di Pasqua – ha dichiarato il presidente Di Blasio – e, inoltre, abbiamo pensato di formare una rete di nostri associati che denomineremo "Artigiani SolidAil", per supportare la manutenzione di Casa AIL. Questo permetterà all'associazione di risparmiare sulla gestione dell'innovativa struttura che sostiene in maniera eccellente i pazienti e i familiari di Ematologia".