Lavori stradali, il programma della prossima settimana

A partire da lunedì 11 marzo, e per tutta la prossima settimana, saranno effettuati nuovi interventi di asfalto sulle strade di Pescara, seguiti dal Settore Manutenzioni. Le strade interessate vengono comunicate dal vice sindaco Adelchi Sulpizio, che spiega anche le modalità dei lavori e chiede comprensione da parte dei cittadini per eventuali disagi che, comunque, saranno limitati nel tempo. Si comincerà lunedì da via Caravaggio, dove si interverrà su tutta la carreggiata (compresi gli spazi per i parcheggi), su alcuni tratti.

I lavori prenderanno il via con la scarifica e poi si procederà con la realizzazione degli asfalti, lavorando anche di notte, nella prima metà della prossima settimana. Poi, a seguire, si arriverà in via Nazionale Adriatica Nord e in viale Bovio, dall'intersezione con via Muzii fino a via Solferino: anche su queste strade l'intervento si aprirà con la scarifica, per eliminare la parte di asfalto danneggiata, e si concluderà con la realizzazione dell'asfalto nuovo, in maniera orientativa fino alla fine della prossima settimana, salvo imprevisti.

"Siamo attenti - dice Sulpizio - a fare sì che le strade interessate a lavori vengano poi ripristinate nel modo migliore dalle ditte che effettuano gli interventi. E' un aspetto che stiamo curando particolarmente e che ci consente di avere dei tratti di asfalto completamente rimessi a nuovo. Un tempo non era così, e ce ne sono ancora delle tracce evidenti in città".