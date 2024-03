Allâ€™Istituto Volta le selezioni regionali della rete RoboCup Jr

Venerdì 15 marzo, nella palestra dell’Istituto Alessandro Volta, si terranno le gare regionali della rete RoboCup Junior Academy. Alla competizione prenderanno parte, oltre ai team del Volta, il Liceo Statale Marie Curie di Giulianova, l'Istituto Alessandrini di Montesilvano, l'Istituto Alessandrini - Marino di Teramo, il Liceo Scientifico Corradino d'Ascanio di Montesilvano, l'Istituto Mattei di Vasto, l'Istituto Ettore Majorana di Avezzano, l'Istituto Algeri Marino di Casoli, l'Istituto Pomilio di Chieti, il Liceo Scientifico Masci di Chieti , l'istituto Papa Giovanni Paolo XXIII di Pianella e l'Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino, in rappresentanza delle quattro province.

Quasi 200 gli alunni coinvolti. Le squadre si sfideranno nelle competizioni di RescueLine (sia under 14 sia under 19), RescueMaze e On Stage. Responsabile dell'evento il professor Danilo Micalone, a ricoprire il ruolo di giudice di gara l’ex alunno del Volta Emanuele Manzo, insieme a lui altri 12 alunni ed alunne di varie scuole della regione e studenti universitari. La competizione qualificherà i migliori team di ogni categoria per la gara nazionale, che quest’anno si terrà a Verbania dall'11 al 13 aprile. In occasione dell’evento sarà possibile iscriversi a workshop per docenti e a laboratori di robotica educativa per gli alunni delle scuole medie ospiti dell’evento.