In Comune il convegno "Diritti fondamentali nell’era liquida"

Diritti umani nelle nuove generazioni e presentazione del “Progetto Quasimodo”, di educazione alle diversità, saranno i punti principali del convegno "Diritti fondamentali nell’era liquida", che si terrà sabato 16 marzo dalle 10 alle 13 nella sala del consiglio comunale di Pescara. Organizzato dall’Ingo “bon’t worry” e dalla sua presidente Bo Guerreschi in collaborazione con Angel Gas e con il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli, l’evento mette intorno a un tavolo esperti, docenti, ricercatori e giuristi per dibattere di contrasto alle forme di violenza partendo dall’analisi, sociale, economica e politica, delle relative cause e da domande aperte sui crescenti disagi tra bambini e adolescenti.

Programma

Introduzione e Moderazione:

Valeria TOPPETTI, Responsabile Regionale, Bon't Worry International Sezione di Pescara

Saluti:

Carlo MASCI, Sindaco di Pescara

Carlo DURONIO, Head of Human Resources & Communication Gruppo Almacis

Interventi:

Paolo BARELLI, Presidente FIN

Giuseppe BELLELLI, Procuratore della Repubblica di Pescara

Bo GUERRESCHI, Economista e Presidente Internazionale Bon't Worry

Flavio FERDANI, Prefetto

Angelo Mariano BOZZA, Presidente del Tribunale di Pescara

Nazario PAGANO, Presidente Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera

Federico SQUARTECCHIA, Presidente Consiglio dell'Ordine Avvocati Pescara

Italo RADOCCIA, Giudice presso il Tribunale dei Minorenni di L'Aquila

Michele GRILLO, Vice Presidente dell'Osservatorio Nazionale contro Bullismo e Disagio Giovanile

Giacomo DI GENNARO, Professore Ordinario di Sociologia Giuridica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Antonella BALLONE, Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Eliseo IANNINI, Presidente Commissione "Salute e Sicurezza sul Lavoro" - ANCE L'Aquila

Conclusione:

Fulvio MARTUSCIELLO, Parlamentare Europeo