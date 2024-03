Riparate quattro buche in viale Pindaro

Il Comune di Pescara ha provveduto a far riparare quattro buche in viale Pindaro, all'altezza dell'Eurospar, che potevano costituire un pericolo per pedoni, ciclisti e automobilisti essendo abbastanza profonde. A evidenziare l'intervento è stato l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli, che ci tiene a sottolineare soprattutto l'interessamento del dirigente comunale Giuliano Rossi, adoperatosi per risolvere il problema in tempi brevi.

“Sono contento”, dice Taraborrelli a PescaraNews.net. “Quelle buche erano lì da un anno e più, ma adesso finalmente è stato fatto ciò che in molti auspicavano”. Le voragini, che l'altro giorno sono state riempite con del bitume dagli operai del Comune, interessano, per la precisione, una piccola strada che costeggia l’Eurospar di viale Pindaro.

La messa in sicurezza di queste buche va a beneficio sia dei numerosi cittadini che percorrono quella arteria, sia dei clienti di Eurospar che finora, all’uscita dell’area di parcheggio, erano stati costretti a fastidiose manovre per evitare gli avvallamenti in questione. “Un ringraziamento particolare va rivolto all’ingegner Giuliano Rossi del Comune di Pescara per aver ascoltato la mia segnalazione e per aver fatto sistemare tutto”, conclude Taraborrelli.