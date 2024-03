In Provincia la cerimonia di consegna delle onorificenze “al Merito della Repubblica Italiana”

Ieri mattina, presso la sala Tinozzi della Provincia di Pescara, si è tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze “al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con decreto del Presidente della Repubblica a 16 cittadini benemeriti del Pescarese per essersi distinti con impegno e qualità professionali nel proprio ambito lavorativo o per aver operato con particolari fini sociali e umanitari.

L'evento, organizzato dal Prefetto Flavio Ferdani, si è svolto alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose e dei sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, molti dei quali medici, operatori del sociale e appartenenti alle forze dell’ordine. Ottavio De Martinis, nella sua doppia veste di Presidente della Provincia e sindaco di Montesilvano, nel suo intervento ha rimarcato il grande e prezioso lavoro effettuato quotidianamente dal personale sanitario, dalle organizzazioni che si occupano di sociale e da tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine.

In modo particolare, così come fatto anche dal Prefetto Ferdani, De Martinis ha avuto modo di ringraziare ancora una volta il personale sanitario per il grande lavoro svolto durante il periodo della pandemia da Coronavirus, premiando poi in veste di sindaco l’infettivologo Paolo Fazii, l’immunologo Giustino Parruti e il presidente della Lilt Marco Lombardo.