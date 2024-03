Saranno diversi i temi che si tratteranno nel congresso straordinario della UIL PA Abruzzo che si terrà alle 10.30 presso la sede della UIL all'Aquila in Via Saragat, Venerdi 22 Marzo, alla presenza del Segretario Generale Sandro Colombi, del Segretario generale UIL Abruzzo Michele Lombardo e del segretario Uscente Sandro Petroni. Argomenti che vanno dagli organici deficitari delle molte realtà rientranti nell'ambito di competenza della UIL PA quali carceri, Vigili del Fuoco, INPS, tribunali, Anas, Agenzie delle Entrate, Prefetture e in generale tutto il comparto del Ministero della Cultura, alla situazione vertente l'amministrazione del diritto soggettivo dei vari addetti.

Particolare riferimento sarà fatto allo stato nelle quali versano gli istituti di pena abruzzesi molti dei quali attanagliati da un incredibile sovraffollamento e da una paurosa carenza di Poliziotti penitenziari e per i quali, ieri, il Presidente della Repubblica ha voluto spendere preziose parole di incoraggiamento per chi ci lavora e di un fattivo intervento per chi è preposto alla loro salvaguardia in termini di rimpinguamento degli organici e di rilancio delle aspettative di tutti coloro i quali al loro interno ci lavoro rendendosi spesso bersaglio di aggressioni e minacce.

Non meno bella è la situazione delle restanti realtà tra le quali l'INPS alle prese con un arretrato amministrativo che si sta riverberando negativamente soprattutto nei confronti di chi in condizioni di invalidità attende di essere visitato ma che trova oggettive difficoltà per la carenza di personale.

Si parlerà dei corsi di aggiornamento e formazione di tutto il comparto disattessi seppur previsti dalla legge.

Un occhio particolare lo si darà al traguardo raggiunto dalla città dell'Aquila quale città della cultura.

L'occasione sarà buona per eleggere il Segretario Generale Regionale e tutti gli organi statutari.

Il Segretario Organizzativo e addetto stampa UIL PA Abruzzo

Mauro Nardella