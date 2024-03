Debutto positivo per il nuovo mercato nel parcheggio di Porto Allegro

"Nonostante il tempo incerto delle prime ore mattutine, è tanta la soddisfazione riscontrata per il debutto del nuovo mercato che da viale Europa è approdato oggi nel parcheggio del centro Porto Allegro. Giunto sul posto per un saluto ai commercianti, ho avuto modo di constatare quanto ottimale risulta la nuova collocazione, sia per l'ampio spazio a disposizione e sia perché s'inserisce in una zona dotata di tanti servizi, negozi e altrettanti parcheggi e facilmente raggiungibile anche a piedi o in bicicletta".

Così sui social il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, che si dice "felice per la riuscita e ancor di più per il giudizio positivo degli ambulanti e dei tanti cittadini presenti, auguro al nuovo mercato lunga vita e grande fortuna".