Occupabilità dei soggetti fragili, parte il progetto "Az.a.l.e.a."

È rivolto a 140 persone fragili il progetto "AZ.A.L.E.A. Azioni di accompagnamento al lavoro e inclusione attiva" che il Comune di Pescara e i partner hanno presentato oggi, in occasione della pubblicazione sul sito internet del Comune dell'avviso per individuare i beneficiari. La finalità di "AZ.A.L.E.A.", che è finanziato dalla Regione con 1.291.658 euro (Fondo sociale Europeo Plus 2021-2027), è di favorire l'occupabilità di persone svantaggiate, potenziando i servizi per l'inclusione sociale attraverso l'attivazione di tirocini e borse lavoro. "AZ.A.L.E.A." prevede come prima cosa la presa in carico dei 140 beneficiari con la creazione di progetti personalizzati attraverso uno "Sportello per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà".

Il secondo passaggio è l'attivazione di 140 tirocini in favore dei beneficiari per un periodo di 12 mesi, di cui 100 tirocini di inclusione/extracurriculare con una indennità di circa 600 euro al mese e 40 borse lavoro per utenti in carico al Dipartimento di salute mentale, con una indennità di circa 340 euro al mese. E' prevista anche l'erogazione di voucher di servizio per gli utenti che si occupano di minori, disabili o anziani non autosufficienti (da 185 a mille euro). Le domande andranno presentate entro il 22 aprile 2024. Una volta pervenute tutte le istanze, la graduatoria finale sarà predisposta da una commissione.