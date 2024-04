All'Aurum si parla di intelligenza artificiale

Anche l'onorevole Guerino Testa ha partecipato, ieri pomeriggio all’Aurum, a un incontro pubblico avente come oggetto l’Intelligenza Artificiale. Il dibattito è stato moderato dalla giornalista Jenny Viant Gomez, che così commenta: "Un approccio interdisciplinare all'AI. Questo il focus dell'interessantissimo convegno che ho avuto l'opportunità di moderare. Il giornalista contemporaneo è chiamato a essere versatile, auspicabilmente senza mai diventare "tuttologo"...".

L'evento, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pescara e da diversi Rotary Club abruzzesi (Chieti Maiella, Vestini Penne-Loreto, Pescara Nord, Francavilla al Mare, Chieti Ovest), è stato utile all'acquisizione di crediti formativi per avvocati e commercialisti. Sui social Testa ha espresso soddisfazione, parlando di uno “stimolante convegno” su “un tema di grandissima attualità”.

L'intelligenza artificiale è un campo dell'informatica che si occupa di creare sistemi e macchine in grado di eseguire compiti che richiedono solitamente l'intervento umano e che coinvolgono processi cognitivi come il ragionamento, l'apprendimento, la percezione e la comprensione del linguaggio. Utilizzando algoritmi complessi e dati, l'AI cerca di simulare l'intelligenza umana per compiere attività come il riconoscimento di immagini, la traduzione linguistica, la guida autonoma e molto altro.

La sua applicazione spazia da settori come la medicina, l'automazione industriale, l'e-commerce e l'assistenza virtuale fino alla ricerca scientifica e all'arte. Tra gli interventi all'Aurum anche quello dell'attore e regista Milo Vallone, che spiega: “La mia presenza è partita dalla distopica avventura narrativa di ”Butterfly29" (edito da Masciulli Edizioni), ma non era volta a celebrare l'Intelligenza Artificiale. Ho avuto l'onore di far parte dei relatori e mi ha emozionato l'essere stato in un parterre di persone così autorevoli".