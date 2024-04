C'Ã¨ Pescara-Entella: le modifiche alla viabilitÃ 

Questa sera, alle ore 20:45, si giocherà all'Adriatico l'incontro di calcio tra Pescara ed Entella. Di conseguenza sono previste alcune modifiche alla viabilità. L’ordinanza dirigenziale n. 662 del 6/9/2023, infatti, prevede una serie di limitazioni in zona stadio.

I divieti di sosta e di transito interessano, fra le altre, Via Pepe, Via D’Avalos, Via della Pineta, Via Elettra, Viale D’Annunzio, Via Palizzi, Via De Titta e Via Pantini. Salvo necessità contingenti, sarà garantito il transito in Viale Marconi. Il traffico verrà regolato, come sempre, dalla polizia locale. Tutti i dettagli sono contenuti nell’ordinanza consultabile a questo link.