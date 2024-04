Niente energia elettrica in via Michetti a Montesilvano

La società E-Distribuzione informa che martedì 9 aprile l'energia elettrica verrà interrotta in una zona di Montesilvano per effettuare lavori sugli impianti che alimentano le forniture. Per la precisione, la corrente mancherà in via Michetti SN dalle ore 9 alle ore 16:55, nei pressi del parco Michetti.

Durante gli interventi programmati, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si invita pertanto a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 803500.