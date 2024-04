Creon, nelle farmacie del territorio l'acquisto Ã¨ a totale carico dei pazienti

La carenza di oltre 3500 farmaci salvavita è un’emergenza che sta caratterizzando i primi mesi di quest’anno. Tra i farmaci carenti il Creon, indispensabile per i pazienti pancreatici a partire dai malati tumorali. Sono in vigore dal 1° marzo alcune disposizioni della Direzione Regionale Sanità della Regione Abruzzo che hanno imposto un nuovo iter e alcune restrizioni.

La distribuzione del farmaco da parte del servizio sanitario avviene, ormai da oltre un mese, solo tramite nelle farmacie ospedaliere. In cui è giunto un lotto del Creon solo la settimana scorsa. Esaurito questo lotto o se ci fosse stato bisogno prima del suo arrivo nessuna consegna sarebbe stata possibile dal servizio sanitario pubblico. Per centinaia, se non migliaia, di farmaci nel caso di non disponibilità le farmacie ospedaliere autorizzano le farmacie del territorio a fornirli. Dopo le disposizioni del 1° marzo non è consentito questo iter per il Creon. Anche se il paziente dovesse avere notizia che qualche confezione è presente in una farmacia sul territorio. La vitale fornitura è possibile, quindi, per i pazienti da parte della farmacia territoriale solo a carico suo, pagandolo di tasca propria senza oneri economici per il servizio sanitario pubblico.