All'università si presenta la seconda edizione del Master “Economia e management delle imprese cooperative”

Sarà presentato lunedì 22 aprile alle 11, nella sede universitaria di viale Pindaro 42 (aula 4) alle 11, il Master di I Livello "Economia e management delle imprese cooperative", nato dalla collaborazione tra Legacoop Abruzzo e Università d'Annunzio di Chieti-Pescara DEA con il patrocinio di Coopfond. Durante l'evento verranno inoltre consegnate le due borse di studio alla memoria del cooperatore "Roberto Falà" evento giunto alla 3^ edizione.

A seguito del successo ottenuto dalla prima edizione del Master, l'Università d'Annunzio Dipartimento Economia Aziendale e Legacoop Abruzzo con il patrocinio di Coopfond hanno deciso di riproporre questo percorso che mira a sviluppare competenze per il ruolo di manager all'interno delle imprese cooperative, focalizzandosi sull'incremento della competenza professionale e sull'orientamento verso pratiche innovative e sostenibili. Il corso si propone di diffondere la conoscenza e la mentalità imprenditoriale cooperativa, equipaggiando gli studenti con gli strumenti necessari per comprendere e gestire le peculiarità di queste realtà aziendali soprattutto in vista delle novità legislative, quali ad esempio ESG.

Il Master adotta un approccio multidisciplinare, che consente agli studenti di acquisire competenze nell'ambito economico-aziendale, manageriale e giuridico, mantenendo un forte legame con i valori caratteristici del modello cooperativo e della mutualità. Le competenze sviluppate offrono opportunità nel contesto cooperativo italiano, sia in posizioni di leadership e governance che con prospettive di internazionalizzazione. Il programma si concentrerà sulla formazione di professionisti capaci di assumere ruoli chiave nelle aree amministrative, finanziarie, di controllo gestionale, e commerciali delle cooperative.