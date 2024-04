Pannelli antirumore a Montesilvano, incontro tra i tecnici di Rfi e l’amministrazione comunale

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l'assessore Lino Ruggero hanno incontrato, in una riunione, i tecnici di RFI, Società Capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane. Nei mesi scorsi sono stati installati dei pannelli per l'impatto acustico nel tratto da via Perlasca fino a Santa Filomena, con un investimento di 21 milioni rientrante nella programmazione del primo quadriennio del piano di risanamento acustico di RFI, approvato nell'intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni nel 2004.

Nel corso dell'incontro è emersa però la necessità di migliorare la tipologia di intervento in un tratto ad alta densità abitativa, situato tra viale Abruzzo a via Salentina, il tratto è soggetto tra l'altro a vincolo paesaggistico. I residenti delle abitazioni posizionate a ridosso del tracciato ferroviario hanno lamentato l'installazione di pannelli che superano di gran lunga le altezze delle abitazioni, le quali non vedono più la luce.

"In quel tratto, i pannelli sono coprenti rispetto alle barriere trasparenti installate nella parte più a nord di Montesilvano – afferma il sindaco De Martinis - per questa ragione, dopo aver ascoltato una delegazione di residenti, con l'assessore ai Lavori pubblici Lino Ruggero e il dirigente Fabio Ciarallo, abbiamo chiesto questa riunione che è servita ad esporre la problematica ad RFI, che si è impegnata a valutare la sostituzione puntuale dei pannelli antirumore, mediante la rivisitazione del progetto definitivo già approvato dall'amministrazione comunale, con pannelli trasparenti più bassi, garantendo ad ogni modo il rispetto della normativa vigente in materia di risanamento acustico".

"Nella riunione con le RFI – spiega l'assessore Ruggero, che aveva incontrato più volte i residenti, prendendo a cuore la questione - ho riportato le istanze dei cittadini della zona di Villa Canonico, l'incontro è stato molto proficuo e con i tecnici di RFI siamo certi di poter dare delle risposte ai disagi provocati dalle altezze dei pannelli, che verranno risanati con una variante all'intervento. Ringrazio per la fattiva collaborazione tutto lo staff di RFI".