Del Trecco: "Tre palazzine di via Dalla Chiesa potrebbero entrare nella Comunità Energetica"

“Sono tre le palazzine di via Carlo Alberto Dalla Chiesa sottoposte a intervento di riqualificazione che potrebbero essere inserite all’interno della Comunità Energetica istituita dalla partecipata comunale Pescara Energia, che svolge il ruolo di capofila. A consentire tale provvedimento sono i lavori in corso, che prevedono fra l’altro l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto, la sostituzione delle caldaie e il rifacimento del cappotto per l’efficientamento energetico degli edifici, eliminando i fenomeni di dispersione del calore, con un investimento di circa 2 milioni e 250mila euro, fondi del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza. Opere che si tradurranno in un risparmio immediato sulle bollette per i cittadini e in un possibile rimborso per ciascuna famiglia per l’energia prodotta all’interno della Comunità”. Lo ha annunciato l’assessore alla Politica della Casa Isabella Del Trecco al termine del vertice con il dirigente Marco Polce, l’impresa responsabile dell’efficientamento energetico delle palazzine e i vertici tecnici di Pescara Energia. Dopo il primo vertice, tenutosi ieri, ora il Comune ha dato mandato agli uffici e a Pescara Energia di verificare le possibilità per quello che potrebbe diventare il primo progetto pilota.

“I lavori appaltati dal Comune – ha aggiunto Del Trecco – stanno interessando diversi fabbricati, in cui stiamo sostituendo le vecchie caldaie con nuovi impianti a condensazione e stiamo provvedendo alla manutenzione generale di tutte le opere, con opere di isolamento del porticato e del sottotetto per limitare possibili infiltrazioni. Tre palazzine sono coinvolte anche in un ulteriore progetto che prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto, finalizzato alla produzione di energia che potrebbe consentire ai tre fabbricati di entrare nella Comunità Energetica che vede capofila Pescara Energia, ovvero gli edifici dei numeri civici 25, 27, 29, 31, 33 e 35, interventi che si concluderanno complessivamente entro l’estate, collaudi compresi. Gli uffici avranno ora il compito di verificare la fattibilità di tale operazione, ovvero l’ingresso delle opere sugli edifici di via Carlo Alberto dalla Chiesa nella Comunità Energetica, che si tradurrebbe in un risparmio concreto e immediato per le famiglie utenti in termini di risparmio energetico, abbattimento delle dispersioni di calore ed energia, e dunque bollette più leggere. Ma al tempo stesso l’ingresso nella Comunità significherebbe anche una ulteriore riduzione delle spese condominiali, sempre in termini di energia, e in un ulteriore risparmio annuo per ogni famiglia relativamente alle spese condominiali. Operazione che – ha aggiunto l’assessore Del Trecco – consideriamo di fatto una sorta di progetto pilota da inserire anche nei futuri progetti di riqualificazione su altre strutture del nostro patrimonio comunale abitativo”.