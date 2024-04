Città Sant'Angelo, Perazzetti: “Un progetto per migliorare la viabilità e la sicurezza di via Torre Liquerizia”

Presentato a Città Sant'Angelo, durante un incontro a Madonna della Pace, un progetto per migliorare la viabilità e la sicurezza di via Torre Liquerizia. Il sindaco Matteo Perazzetti spiega che questa novità “riguarda una promessa che avevamo lanciato ai cittadini residenti che vivono da anni la problematica del traffico in virtù del polo scolastico realizzato nel 2015 nella stessa zona. In seguito alla recentissima inaugurazione del cantiere relativo al nuovo asilo nido comunale Caravella, l’esigenza si è fatta sempre più stringente e abbiamo colto l’occasione per avviare tutte le progettazioni necessarie”.

La criticità principale, precisa Perazzetti, “risiede in una conformazione non idonea della strada, stretta a doppio senso e senza sbocco: ecco perché la riqualificazione di questo asse viario importante permetterà la vivibilità, la percorrenza e la sicurezza dell’intera area. Gli importi, emersi dai primi rilievi eseguiti e dalle prime fasi di progettazione, si aggirano intorno ad un milione e 200 mila euro. Per ovviare ulteriori problemi e risolvere quelli esistenti, la costruzione ed apertura della strada avverranno prima dell’apertura della nuova struttura scolastica”.