COMUMICATO STAMPA

Le Associazioni SOS Volontariato di Cepagatti (PE), Protezione Civile Val Pescara Odv Pescara e Psicologi per i popoli Abruzzo odv Pescara, con il patrocinio del Comune di Cepagatti e la collaborazione attiva dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti, a partire dal prossimo 2 maggio , svilupperanno all’interno del predetto Istituto scolastico per le classi Secondarie di I°, il progetto “Il volontariato che unisce” teso a contrastare la povertà educativa.

La povertà educativa indica l'impossibilità per i minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Nel nostro Paese la povertà educativa priva milioni di bambini del diritto di crescere e di seguire i loro sogni. Dal 2012 al 2019, i minori in Italia sono diminuiti del –3,2%. Un dato che varia all’interno del paese e che si aggrava lievemente in Abruzzo (-3,9%).

Obiettivi del progetto sarà lo sviluppo della cultura del volontariato ed il contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale.