In viale Marconi spuntano i parcheggi ma la sosta è consentita solo per un'ora

I residenti di viale Marconi protestano perché nelle ultime ore, “alla chetichella”, sono stati installati alcuni cartelli che indicano il parcheggio consentito solo per sessanta minuti, dalle 8 alle 20 per quasi tutta la settimana, più precisamente dal lunedì al sabato.

A fare da portavoce del malcontento dei cittadini è Antonio Taraborrelli, ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova: "Questa è l'ennesima porcheria della giunta Masci - tuona l'uomo - Mi sembra tanto un colpo di coda, una vendetta stupida nei confronti sia di chi abita in viale Marconi, sia di chi viene a fare compere qui o ha un'attività commerciale lungo questa strada. Ciò vuol dire che adesso le persone che vivono in via Marconi devono parcheggiare la macchina solo per un'ora e poi toglierla, perché altrimenti rischiano di prendere una multa. Io grido sempre e solo una cosa: vergogna!".

Per Taraborrelli, infatti, “è il metodo a essere sbagliato: non si può annunciare l'arrivo di 120 posti auto e poi, dopo dieci giorni, mettere i cartelli relativi alla sosta consentita per un massimo di 60 minuti. Capisco che sia una misura pensata per agevolare la turnazione e quindi per andare anche incontro alle esigenze degli esercenti, ma chi ha casa qui come deve fare? Ogni ora deve andare a spostare la propria vettura? È un controsenso rispetto alla precedente promessa di rimettere i parcheggi lì dove erano stati precedentemente cancellati. E questa mattina, in realtà, anche i negozianti erano imbestialiti”.